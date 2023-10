21-Jähriger niedergestochen, Passant bindet Wunde ab: "Wenn er nicht gewesen wäre, wäre ich verblutet!"

Auf dem Weg zur Haltestelle "Am Steintor" fuhren Opfer und Täter bereits in der gleichen Straßenbahn. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB

Am 25. Mai 2022 hatte Alexandru mit einem Kollegen nach seinem Schichtende in einem Restaurant gegen 23.40 Uhr in die Tram gestiegen und beide hatten diese an der Haltestelle "Am Steintor" verlassen.

Während die jungen Männer die Volkmannstraße entlang liefen, hörten sie laute Musik über ihr Handy und hörten deshalb nicht, wie eine Gruppe von vier Personen ihnen bereits seit ihrem Ausstieg aus der Tram folgten. An einem Supermarkt holt die Gruppe die beiden Männer ein und fragt sie nach Drogen.

"Sie haben nur etwas gefragt, ich dachte, sie hätten keine böse Absicht. Ich hab ihnen Zigaretten gegeben", erinnerte sich Alexandru.

Als er dann wieder zu seinem Kollegen aufschließen wollte, hörte er ein Springmesser hinter sich aufklappen, ein Schatten rannte an ihm vorbei. "Ich wollte mich umdrehen, um zu sehen, was passiert ist, aber ich konnte mein Bein nicht mehr bewegen", so Alexandru.

Einer der Männer hatte ihn in den Oberschenkel gestochen - während sein Kollege unverletzt fliehen konnte, ging Alexandru zu Boden und verlor innerhalb kürzester Zeit viel Blut. Glücklicherweise fand ihn ein Passant, der einen Notarzt rief - dieser riet seinem Retter, das Bein abzubinden, um einen weiteren Blutverlust zu vermeiden.

"Er hat den Gürtel genommen, um den Oberschenkel gebunden und festgehalten. Die Ärzte meinten, wenn der Mann nicht gewesen wäre, wäre ich verblutet", weiß Alexandru heute.