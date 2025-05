Virus auf dem Vormarsch: Verbraucherschutz warnt in Sachsen-Anhalt vor FSME

Halle (Saale) - Die Frühsommer-Meningoenzephalitis (kurz: FSME) ist auf dem Vormarsch. Auch das Landesamt für Verbraucherschutz in Sachsen-Anhalt warnt jetzt.

Von 2020 bis 2024 wurden insgesamt 18 Fälle von Infektionen mit FSME in Sachsen-Anhalt gemeldet.

Mit den höheren Temperaturen zum Frühjahr und Sommer verschlägt es wieder viele Menschen in Wälder und auf grüne Felder.

Schilder wie diese sollten Menschen in Wäldern und auf Wiesen zur Vorsicht mahnen. (Archivbild) © Sven Hoppe/dpa

Das Amt rät spätestens ab April bis in den November zu einem konsequenten Zeckenschutz.



Helle Kleidung und festes Schuhwerk seien unter anderem ausschlaggebend. Auch das Verwenden von Zeckenschutzmitteln und dem Absuchen des Körpers seien sinnvoll.

Wird eine Zecke entdeckt, sollte diese sofort entfernt werden.

Den besten Schutz erhalte man allerdings durch eine Impfung. Dabei bieten die hierzulande erhältlichen Impfstoffe sogar Schutz vor den fernöstlichen und sibirischen Subtypen, so die Behörde.

Empfohlen wird die Impfung vor allem für Menschen, die beruflich oder in ihrer Freizeit mit Zecken in Kontakt kommen können. Über eine Impfung sollten auch Bewohner und Urlauber in Risikogebieten nachdenken.

Weitere Informationen gibt es im Verbraucherschutzportal Sachsen-Anhalt.