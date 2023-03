25.000 Euro Schaden bei Einbruch in Tankstelle! "Das waren Profis"

Polleben - In der Nacht zum 3. Februar brechen gleich mehrere Täter in die Gulf-Tankstelle bei Polleben (Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt) ein, stehlen Tabakwaren und richten Schäden in Höhe von mehreren zehntausend Euro an. "Kripo live" hat den Fall näher beleuchtet - und um Hinweise gebeten.