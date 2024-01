Ab in den Event-Kalender: Diese Veranstaltungen solltet Ihr Euch für 2024 merken

2024 ist reich an Großereignissen, die nicht jedes Jahr wiederkehren. Es gibt wieder ein Landesfest und Blumenfreunde zieht es in eine besondere Solestadt.

Magdeburg - 2024 ist reich an Großereignissen in Sachsen-Anhalt, die nicht jedes Jahr wiederkehren. Es gibt wieder ein Landesfest und Blumenfreunde zieht es in eine besondere Solestadt. Mancherorts heißt es: Was lange währt, wird endlich gut.

In Stendal findet im Spätsommer zum zweiten Mal der Sachsen-Anhalt-Tag statt. (Archivfoto) © Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa Neben jährlich wiederkehrenden Veranstaltungen wie den Händel-Festspielen in Halle oder dem Kurt-Weill-Fest in Dessau-Roßlau können sich die Menschen auf Vergnügungen, Feste und Ausstellungen freuen, die einem anderen Rhythmus unterliegen oder ein Jubiläum zum Anlass haben. Sachsen-Anhalt-Tag Stendal in der Altmark nimmt die erste urkundliche Erwähnung zum Anlass, um zum zweiten Mal den Sachsen-Anhalt-Tag auszurichten. Das 23. Landesfest soll vom 30. August bis 1. September unter dem Motto "Mittelalter trifft Moderne" stattfinden. Wegen Corona wurde der ursprüngliche Termin 2022 abgesagt und der Nachholtermin auf diesen Sommer gelegt. Damit ist die rund 40.000 Einwohner zählende Stadt erster zweimaliger Gastgeber des Sachsen-Anhalt-Tages, zu dem mehrere Hunderttausend Besucherinnen und Besucher erwartet werden.

Die Vorbereitungen zur Landesgartenschau in Bad Dürrenberg laufen auf Hochtouren. © Jan Woitas/dpa Landesgartenschau Nach langer Vorbereitungszeit und mehreren Verschiebungen soll am 19. April in Bad Dürrenberg im Saalekreis die fünfte Landesgartenschau beginnen. Bis 13. Oktober rückt die Solestadt in den Fokus von Blumen- und Gartenfreunden. Für 178 Tage steht die Schau rund um den Kurpark unter dem Motto "Salzkristall und Blütenzauber". Ursprünglich sollte die Gartenschau schon 2022 stattfinden. 2017 hatte die Stadt den Zuschlag dafür erhalten. Landesausstellung "Gerechtigkeyt" Das Ende des Deutschen Bauernkrieges und der Todestag Thomas Müntzers jähren sich 2025 jeweils zum 500. Mal. In Sachsen-Anhalt und vor allem im Landkreis Mansfeld-Südharz werden darauf bezogene Veranstaltungen gebündelt unter dem Motto "Gerechtigkeyt" vermarktet. Eine dezentrale Landesausstellung in 2024 und 2025 markiert den Höhepunkt der Jubiläumsfeierlichkeiten. Am 31. Mai eröffnen etwa die Luther-Museen die Sonderausstellung "1525! Aufstand für Gerchtigkeyt!", die bis 6. Januar 2026 in Luthers Sterbehaus in Eisleben und in Luthers Elternhaus in Mansfeld zu sehen sein wird.

