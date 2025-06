Über 400.000! Wie sich diese Kita-Kinder an einem Weltrekord beteiligen

Langenweddingen - Klein, aber oho! Die Kita-Kinder aus dem Börde-Dorf Langenweddingen haben etwas ganz Großes geschafft: Sie haben sich aktiv an einem Weltrekord beteiligt.

Alles in Kürze

Eine Kita in Langenweddingen nimmt an einer Hampelmann-Challenge teil. (Symbolfoto) © 123RF/steklo

In dem Dorf Langenweddingen (Sachsen-Anhalt) dreht sich alles um das Thema Bewegung - ob in den zahlreichen Sportgruppen, auf den Obstbaumplantagen oder in der Kirche.

Auch die örtliche Kita "Spatzennest" beteiligt sich an einem spannenden und sportlichen Projekt.

Sie nehmen nämlich an der Hampelmann-Challenge von SpoSpiTo teil, berichtet die MDR-Doku "Unser Dorf hat Wochenende".

Kita-Kinder haben dabei bundesweit vier Wochen Zeit, so viele Hampelmänner wie möglich zu machen. Das Ziel: den Weltrekord mit über 10 Millionen Hampelmännern aufzustellen.

"Die Kinder hatten ganz viel Spaß, das ganze Dorf hat unterstützt, der Sportverein hat mitgemacht, wir haben wirklich Unterstützung von allen Seiten bekommen", erklärt Kita-Chefin Simone Böckelmann in der MDR-Doku.