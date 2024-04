Achtung! Ganztägiger "Blitzermarathon" am Freitag in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Achtung Blitzer! Sachsen-Anhalts Polizei kontrolliert am Freitag besonders intensiv, ob Verkehrsteilnehmer die zulässigen Geschwindigkeiten einhalten.

Am Freitag nimmt die Polizei in Sachsen-Anhalt beim Blitzermarathon teil. (Symbolbild) © Bernd von Jutrczenka/dpa

Die Beamtinnen und Beamten beteiligen sich am europaweiten Speedmarathon. Eine landesweite Übersicht, an wie vielen und vor allem an welchen Stellen gemessen wird, hatte das Innenministerium nicht.

Es geht darum, alle Straßen sicherer zu machen. Der Speedmarathon ist eingebettet in die ebenfalls europaweite Roadpol-Kontrollwoche zum Thema Geschwindigkeit, die seit Montag läuft und am Sonntag endet.

Nicht angepasste Geschwindigkeit ist die Hauptunfallursache für schwere Unfälle in Sachsen-Anhalt. Das ging aus der in dieser Woche vorgestellten Verkehrsunfallstatistik für das Land hervor.