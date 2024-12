Acker statt Weihnachtsmarkt: Reisebus fährt sich auf Feldweg fest

Anwohner halfen den Reisenden, von dem Feldweg bis zum Weihnachtsmarkt zu gelangen. © Polizeirevier Wittenberg

Wie das Polizeirevier in Wittenberg am Montag mitteilte, waren hiesige Einsatzkräfte am Sonntagmittag zu einem Feldweg in Wörpen alarmiert worden.

Dort hatte sich ein Reisebus mit 27 älteren Insassen auf einem Feldweg festgefahren - das Navi hatte dem Fahrer einen falschen Weg nach Möllensdorf angezeigt.

Zunächst versuchte ein Landwirt, dem Bus mit einem Traktor aus der Patsche zu helfen - dieser war allerdings zu klein. Ein Abschleppunternehmen wurde informiert, um den Reisebus mit schwerem Gerät zu befreien.

"Immerhin sprach sich das Missgeschick in dem kleinen Ortsteil von Coswig schnell herum, sodass Anwohner den unfreiwillig gestrandeten Fahrgästen spontan Hilfe anboten, worüber sie, mittlerweile durchgefroren, sehr glücklich waren", berichtete Polizeisprecherin Cornelia Dieke weiter.