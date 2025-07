Von hinten an den Po gefasst: Wer kennt den Grapscher aus der Regiobahn?

Dessau-Roßlau - Nach der sexuellen Belästigung einer Frau in Sachsen-Anhalt sucht die Polizei eineinhalb Jahre später mit einem Foto nach dem Täter.

Alles in Kürze

Dieser Mann wird nach einer sexuellen Belästigung in einem Zug gesucht. © Bildmontage: Robert Michael/dpa ; Polizeiinspektion Dessau-Roßlau

Der Gesuchte soll sich am 8. Januar 2024 in einem Regional-Express in die Reihe hinter einer damals 39-jährigen Frau gesetzt haben.

"Diese Person soll in der weiteren Folge mehrfach zwischen Sitz und Außenwand des Zuges nach vorn an den Oberschenkel und das Gesäß der Frau gefasst haben", beschreibt Polizeisprecher Robin Schönherr den angezeigten Vorfall.

Lautstark soll die Reisende auf das unsittliche Verhalten aufmerksam gemacht haben, woraufhin sich der Mann aus dem Abteil entfernte.

Die Polizei sucht jetzt mit dem Foto einer Überwachungskamera nach dem mutmaßlichen Täter.