"'Judensau' muss zuerst entfernt werden": Kritik an Debatte über Ort für Jugendwerk

"Die bilateralen Verhandlungen zwischen Deutschland und Israel sind sensibel und kommen derzeit auch aufgrund der innenpolitischen Situation in Israel nur langsam voran", teilte Maier in einer Stellungnahme am Freitag mit. "Eine Standortdebatte in Deutschland ist der Sache nicht zuträglich und kommt für die ohnehin schwierige politische Konstellation zur Unzeit."

Der Antisemitismusbeauftragte Felix Klein (55) hatte am Mittwoch erklärt, die Lutherstadt Wittenberg sei aus seiner Sicht ungeeignet als Standort des neuen deutsch-israelischen Jugendwerks.

"Eine Stadt, in der mit der 'Judensau' an der Stadtkirche Judenfeindlichkeit so offen ausgestellt wird, kann für jüdische Israelis kein Ort des Willkommens sein", erklärte Klein. "Damit Wittenberg Sitz des Deutsch-Israelischen Jugendwerks werden kann, muss zuerst die antisemitische 'Judensau' entfernt werden."

Direktor Christoph Maier erklärte, seine Akademie sei seit vielen Jahren in die Debatte über das judenfeindliche Relief involviert. Es gebe ein umfangreiches Bildungs- und Informationsangebot, es gebe kritische Diskussionen.