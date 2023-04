Archäologie-Hunde suchen nach historischen Gräbern

Großwangen - Mit Hilfe speziell trainierter Hunde sind Archäologen an diesem Samstag auf dem Gelände der mittelalterlichen Altenburg bei Großwangen, einem Ortsteil von Nebra im Burgenlandkreis , im Einsatz.

Projektleiter Felix Biermann präsentierte am Samstag einen auf dem Gelände in Großwangen gefundenen Schädel. © Heiko Rebsch/dpa

"Im Jahre 1925 wurde ein Gräberfeld mit zwölf Skeletten, elf Männer und ein fünf- bis sechsjähriges Kind, freigelegt", sagte Projektleiter und Archäologe Felix Biermann vom Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt. "Damals hatte der Ausgräber noch weitere zerstörte Gräber erwähnt. Im Vorjahr wurde danach ohne Erfolg gegraben. Die Hoffnung ist, dass jetzt die Archäologie-Hunde anschlagen."

Ansonsten gibt es keine Möglichkeit, weitere Gräber oder Knochenreste mit den üblichen Mitteln zu finden. Suchschnitte blieben bisher ergebnislos. Bei den damals gefundenen Skeletten lagen keine Beigaben, sodass auch die Suche mit einem Metallsuchgerät zwecklos ist.

Gesucht wird auf einer Fläche von etwa 100 mal 100 Metern. "Die Hunde sind ausschließlich auf die Suche von menschlichen, skelettierten Knochen trainiert", sagte der Leiter der "Archaeo-Dogs" und Archäologe, Dietmar-H. Kroepel. Der bayerische Verein Archaeodogs arbeitet bundesweit mit insgesamt sieben Hunden ehrenamtlich. "Manchmal kann es sein, dass da auch nichts ist. Damit ist aber heute nicht zu rechnen, weil es da schon Gräber gab."

Es kommen zwei bis drei Hunde zum Einsatz. Vormittags wird zwei Stunden gesucht. Nach einem Wechsel und einer Pause für die Hunde wird dann am Nachmittag nochmal bis zu zwei Stunden gesucht. "Mein Hund hat schon Knochen in einer Tiefe von 14,5 Meter aufgespürt. Hier werden die Knochen voraussichtlich in einer Tiefe von 40 bis 60 Zentimeter liegen", sagte Kroepel.