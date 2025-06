Zu trocken: Wasserentnahme in Sachsen-Anhalt vielerorts eingeschränkt

Halle (Saale) - Wegen anhaltender Trockenheit haben mehrere Regionen in Sachsen-Anhalt die Entnahme von Wasser aus Flüssen, Seen und Brunnen eingeschränkt.

Alles in Kürze

Trotz einiger Regenschauer sind vielerorts die Böden noch immer viel zu trocken. (Symbolbild) © Sina Schuldt/dpa

Andere Kreise prüfen ähnliche Schritte oder rufen zur Zurückhaltung auf. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter Landkreisen und kreisfreien Städten.

In Dessau-Roßlau, dem Altmarkkreis Salzwedel, dem Jerichower Land, Mansfeld-Südharz und bald auch im Landkreis Stendal gelten oder greifen demnächst konkrete Verbote.

In Dessau-Roßlau tritt am Dienstag (1. Juli) eine Allgemeinverfügung in Kraft: Zwischen 10 Uhr und 18 Uhr ist die Wasserentnahme aus Oberflächengewässern und Brunnen - auch mit Genehmigung - untersagt. Nur das Schöpfen mit der Gießkanne bleibt erlaubt. Die Regelung gilt bis Ende September.

Der Altmarkkreis Salzwedel untersagt bereits seit vorigen Montag die Entnahme aus Gewässern und Grundwasser. Das Verbot gilt zunächst bis Ende September.

Im Jerichower Land ist die Entnahme aus oberirdischen Gewässern seit vergangenem Mittwoch verboten. Auch Grund- und Trinkwasser dürfen zur Bewässerung zwischen 10 Uhr und 19 Uhr nicht genutzt werden - ausgenommen Gartenbaubetriebe mit Tröpfchenbewässerung.