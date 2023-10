Autofahrer, aufgepasst! Diese Sperrungen erwarten Euch ab heute auf der A14

Beide Fahrtrichtungen sind von den Sperrungen betroffen. (Symbolbild) © Jan Woitas/ZB/dpa

Nach Angaben der Autobahn GmbH des Bundes werden ab dem heutigen Mittwoch auf beiden Richtungsfahrbahnen zwischen den Anschlussstellen Staßfurt und Calbe der Standstreifen und Lastspur gesperrt.

Die Sperrung in Fahrtrichtung Wismar erfolgt heute. In Richtung Dresden wird die Strecke am 5. und 6. Oktober gesperrt.

Grund seien Sanierungsarbeiten.