"Das wird zum Desaster!" Baut Edeka auf dem "Alten Friedhof" in Lützen?

Sollte der Edeka-Neubau in die Schloßstraße kommen, wäre am "Alten Friedhof" ein kleiner Park weg. Außerdem sollen dort noch Gebeine liegen. © Anke Brod

Nachdem die Geschäftsführung des Edeka-Marktes an der Gustav-Adolf-Straße 32 im Norden Lützens vor rund zwei Jahren die räumliche Erweiterung angekündigt hatte, stand zeitgleich zu den Umzugsplänen der städtischen Kindertagesstätte "Spielhaus" in der Schloßstraße die Idee im Raum, Edeka könne dann dort bauen.

Inzwischen gibt es dafür sogar einen vom Lützner Rat beschlossenen Bebauungsplan-Entwurf. Die Kita wechselt ihrerseits demnächst in einen ökologischen Rund-Neubau in der Schweßwitzer Straße 5.



Bedenken gegen einen Edeka-Neubau in der Schloßstraße mit 1800 Quadratmetern Verkaufsfläche gibt es laut Berthold viele. "Wir brauchen im Süden der Stadt keinen dritten Einkaufsmarkt", sagt sie. Es gebe hier bereits Norma und Netto. Zwei Drittel der Einwohner, darunter viele Ältere, lebten ohnehin im Norden. "Genau hier ist weiterhin ein Supermarkt vonnöten", so der Tenor.



Es sei zudem grober Naturfrevel, wolle man die 51 Bäume auf der Grünfläche an der Schloßstraße einem versiegelten Kundenparkplatz mit 90 Stellplätzen opfern, mahnt sie. Zwar müssten zum Naturausgleich per Gesetz anderweitig Ersatzpflanzungen vorgenommen werden. Doch das nütze dem Stadtklima und streng geschützten Arten wie Fledermaus oder Ölkäfer an dieser Stelle nichts mehr!

Zwei Stieleichen in dem Park stünden überdies unter Naturschutz.