Bei Einsatz: Rettungssanitäter von Patienten in Arm gebissen

Wie die Polizeiinspektion in Halle an der Saale mitteilte, waren die Sanitäter gegen 1.45 Uhr am Samstagmorgen in die Straße des Friedens in Braunsbedra alarmiert worden. Dort hatte ein 38-Jähriger zuvor übermäßig Alkohol und Tabletten konsumiert.

Als die Einsatzkräfte den Mann in einen Rettungswagen brachten, bis dieser einem der Sanitäter in den Oberarm, sodass dieser blaue Flecken davon trug.

"Da der Patient teils aggressive Stimmungsschwankungen aufwies, wurde er mit Polizeibegleitung zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht", so die Aussage der Polizeiinspektion.