Bergung im Arendsee kann stattfinden: 800 Jahre altes Prahmboot ist stabil

Der Plan zum Heben werde in den nächsten Wochen ausgearbeitet. Die Bergung könnte dann im September erfolgen.

Ein Team von Unterwasserspezialisten hatte in den vergangenen Tagen die Bergung vorbereitet und dabei 50 Tauchgänge bis in eine Tiefe von 35 Metern absolviert.

Nach mehreren Tauchgängen ist klar: Das 800 Jahre alte Prahmboot kann geborgen werden. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Nach Angaben von Thomas liegt das Prahmboot, dank der Arbeit mit einer Hochleistungspumpe eines halleschen Spezialunternehmens, jetzt im See komplett frei.

Außerdem wurden zahlreiche Funde nach oben gebracht. "Wirbelknochen deuten darauf hin, dass möglicherweise ein Pferd an Bord war, als das Schiff unterging, oder Fleisch als Nahrungsmittel transportiert wurde", sagte der Projektleiter.

Zudem fanden die Taucher zahlreiche Baumaterialien vom damaligen Kloster am Arendsee, etwa Dachziegel und Reste von zeitgenössischen Ziegelsteinen.

Ebenso fanden sich Teile gut erhaltener Seile, als Teil der Besegelung des Prahms, sowie Faserreste, möglicherweise vom Segel.

Was den Prahm so wertvoll macht, sind die einmaligen Verzierungen mit Tierköpfen an Bug und Heck. Das zwölf Meter lange und 2,50 Meter breite Boot wurde durch Ruder und Segel angetrieben.