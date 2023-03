Bewohnerin nach Hausexplosion schwer verletzt: Trümmerteile flogen bis zu 50 Meter weit!

Klein Quenstedt - Im Landkreis Harz ist am Freitagmorgen ein Einfamilienhaus explodiert. Die Bewohnerin wurde dabei schwer verletzt.

Die Einsatzkräfte bargen die Bewohnerin aus dem eingestürzten Haus. © Polizeirevier Harz

Wie die Polizei im Landkreis Harz am Freitag mitteilte, ereignete sich die verheerende Explosion gegen 7 Uhr in der Kirchstraße in Klein Quenstedt.

Durch die Wucht der Detonation wurden Gebäudeteile wie Fenster bis zu einer Entfernung von 50 Metern herausgeschleudert.

Rettungskräfte bargen die schwer verletzte Bewohnerin des Gebäudes aus den Trümmern und brachten sie in ein Klinikum.

Ersten Erkenntnissen zufolge könnte die Explosion durch eine Propangasheizung ausgelöst worden sein. Zur genauen Unglücksursache wird aber nun ermittelt und weitere Spuren gesichert.

Mitarbeiter des THW prüfen aktuell die Statik des betroffenen Gebäudes. Auch das benachbarte Wohnhaus wurde stark in Mitleidenschaft gezogen.