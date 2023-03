04.03.2023 15:31 46-Jähriger schlägt zu - doch nicht er, sondern sein 26-jähriges Opfer wandert in den Knast

Von Janina Papst

Bitterfeld - Am Samstagmorgen musste die Polizei bei einer Auseinandersetzung in einer Wohnung in Bitterfeld eingreifen. Die Polizei musste am Samstagmorgen einen Streit schlichten. (Symbolbild) © 123RF/majestix77 Wie Matthias Klöhn vom Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld mitteilte, hielten sich mehrere Personen gegen 4 Uhr morgens in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Binnengärtenstraße auf, als die Situation eskalierte. Demnach geriet der 24-jährige Mieter mit einem 46-jährigen Besucher in seiner Wohnung aneinander. Der Streit schaukelte sich immer weiter hoch, bis der Ältere ihm schließlich ins Gesicht schlug. Als die Polizei vor Ort eintraf, um ein Strafverfahren aufzunehmen, folgte dann noch eine Überraschung: Gegen den 24-Jährigen bestand schon ein aktiver Haftbefehl. Nachdem er eine medizinische Behandlung für seine Verletzung abgelehnt hatte, wurde er direkt in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

