Blitz und Donner in Sachsen-Anhalt - und plötzlich ist der Strom weg!

Osterburg - Mehrere Gewitter haben in den vergangenen Tagen zu örtlichen Stromausfällen in Sachsen-Anhalt geführt.

Gewitter bringen Probleme mit sich: Nach einem Blitzschlag in der Altmark kam es zu einem Stromausfall. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa

So waren mehrere Haushalte in Osterburg in der Altmark in der Nacht auf Montag betroffen gewesen, wie der Energieversorger Avacon mitteilte.

Der Kurzschluss sei durch einen Blitzeinschlag in eine Freileitung ausgelöst worden, teilte eine Sprecherin auf eine Anfrage hin entsprechend mit.

Der Stromausfall im Landkreis Stendal sei jedoch kurzfristig und nicht flächendeckend gewesen.

Wind und Regen hatten im Norden von Sachsen-Anhalt leichte Schäden verursacht. Im Altmarkkreis seien nach Angaben der Rettungsleitstelle einige Bäume umgestürzt. In der Stadt Tangermünde liefen mehrere Keller mit Regenwasser voll.

Immerhin: Verletzt wurde niemand.