Diese Stadt in Sachsen-Anhalt ist für drei Tage Amtssitz des Bundespräsidenten

Die "Ortszeit Deutschland" hat den Bundespräsidenten bislang an elf Stationen geführt, darunter Meiningen in Thüringen, Eckernförde in Schleswig-Holstein, Senftenberg in Brandenburg, Völklingen im Saarland, Freiberg in Sachsen, Neustrelitz in Mecklenburg-Vorpommern, Rottweil in Baden-Württemberg und auch Quedlinburg.

Stendal wird laut Bundespräsidialamt die zwölfte Station sein. Die Stadt bereitet sich gerade auf den Sachsen-Anhalt-Tag vor, dessen Gastgeber sie Ende dieser Woche ist.