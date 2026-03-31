Mann erwischt Graffiti-Sprayer auf frischer Tat und kassiert Schlag ins Gesicht

Halle (Saale) - Ein 55-Jähriger hat am frühen Dienstagmorgen in Halle zwei Männer beim Graffiti sprühen beobachtet und wurde plötzlich von einem der beiden angegriffen und geschlagen.

Ein Sprayer schlug dem 55-Jährigen ins Gesicht. (Symbolfoto) © 123RF/viatkin

Die Unbekannten besprühten gegen 5.30 Uhr eine Wand in Halle-Trotha, als der Mann vorbeikam und sie bemerkte.

Wie Polizeisprecher Alexander Hüls erklärte, sprach einer der beiden den 55-Jährigen daraufhin an, dann eskalierte es.

Unvermittelt schlug er dem Mann mit einem Gegenstand ins Gesicht. Dann flüchteten beide in Richtung Endhaltestelle Trotha.

Der Mann wurde zur Behandlung in eine Klinik gebracht.

Die Polizei begann parallel zu ermitteln, sicherte Spuren und fahndete nach den Männern, bisher erfolglos.