Erste Bodycams bei der Landespolizei in Sachsen-Anhalt eingeführt!

25 der neuen Aufzeichnungsgeräte werden an der Fachhochschule Polizei Aschersleben für Ausbildung und Studium genutzt.

Die Kameras werden an der Schutzweste getragen. Die Aufnahmen können bei strafrechtlichen Ermittlungen als objektive Beweismittel genutzt werden.

Bis 2027 soll die Landespolizei Sachsen-Anhalt über bis zu 800 Stück der Kameras verfügen. (Symbolbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Bis zum 1. Januar 2027 soll die Landespolizei Sachsen-Anhalt über bis zu 800 Bodycams verfügen - das wäre für jede Streifenwagenbesatzung im Land eine Kamera, so das Ministerium weiter.

Die Bodycams werden sichtbar an der Schutzweste getragen und sind durch ein Kamerasymbol auf der Uniform gekennzeichnet.

Die Kamera befindet sich laut Innenministerium im Standby-Modus und wird nur bei Bedarf aktiviert. Ein akustisches Signal sowie rot leuchtende LEDs zeigen den Beginn der Aufnahme an.

In anderen Bundesländern arbeitet die Polizei schon mit Bodycams. In Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Bayern etwa kommen sie schon seit mehreren Jahren zum Einsatz. In Thüringen läuft seit Sommer eine Pilotphase.