Es wird laut: Neuer Warntag in Sachsen-Anhalt geplant

Magdeburg - Sachsen-Anhalt beteiligt sich am 12. September erneut am bundesweiten Warntag.

"Der Warntag 2023 hat in vielen Bereichen in Sachsen-Anhalt schon sehr gut funktioniert. So hat der Warnmix neben Radio und TV vor allem auch über den Einsatz von Sirenen und Warn-Apps weitgehend reibungslos geklappt", so die CDU-Politikerin.