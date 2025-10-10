Eine ganze Stadt ist dunkel: Schon wieder Stromausfall in Sachsen-Anhalt
Wolmirstedt - Wolmirstedt in der Börde in Sachsen-Anhalt ist lahmgelegt: Etwa 12.000 Menschen sind ohne Strom.
Der stadtweite Ausfall besteht seit Freitagmorgen gegen 5 Uhr, wie der MDR Sachsen-Anhalt berichtet.
Laut den Stadtwerken ist noch unklar, wie es zu dem Ausfall kommen konnte.
Genauso wenig könne man sagen, wann das Stromnetz repariert sein könnte.
Dies ist nicht der erste großflächige Ausfall in Sachsen-Anhalt: Am Donnerstag war die Universitätsstadt Wittenberg für eine Stunde ebenfalls komplett dunkel.
Titelfoto: Olaf Meister/Wikimedia Commons