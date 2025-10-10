Eine ganze Stadt ist dunkel: Schon wieder Stromausfall in Sachsen-Anhalt

Wolmirstedt - Wolmirstedt in der Börde in Sachsen-Anhalt ist lahmgelegt: Etwa 12.000 Menschen sind ohne Strom.

In Wolmirstedt ist am Freitagmorgen der Strom ausgefallen. (Archivfoto) © Olaf Meister/Wikimedia Commons

Der stadtweite Ausfall besteht seit Freitagmorgen gegen 5 Uhr, wie der MDR Sachsen-Anhalt berichtet.

Laut den Stadtwerken ist noch unklar, wie es zu dem Ausfall kommen konnte.

Genauso wenig könne man sagen, wann das Stromnetz repariert sein könnte.