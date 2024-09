Ex-Freundin sei Dank: Per Haftbefehl gesuchter Mann muss nicht in den Knast

Einer Haftstrafe entkam der 27-Jährige noch gerade so. (Symbolbild) © 123RF/flynt

Den Angaben der Bundespolizei in Magdeburg nach geriet der junge Mann den Beamten am Freitagmorgen bei einer Kontrolle am Dessauer Hauptbahnhof in die Fänge.

Bei einer Überprüfung seiner Personalien stellten die Polizisten fest, dass gegen den 27-Jährigen ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Dessau vorlag - er hatte eine Ordnungswidrigkeit auch nach Aufforderung nicht bezahlt. Demnach drohten dem jungen Mann zwei Tage Erzwingungshaft oder die sofortige Zahlung von 55 Euro.

Auf der Polizeidienststelle angekommen, meldete sich der 27-Jährige bei seiner Ex-Freundin und bat um Hilfe.