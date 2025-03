Gassirunde eskaliert: Hundehalterin schlägt und bespuckt 87-Jährige

Eine Hundebesitzerin ist auf eine Passantin losgegangen. (Symbolbild) © 123rf/archangel80889

Wie die Polizei erst am Montag mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am vergangenen Donnerstag in der Wolfener Franz-Mehring-Straße.

Gegen 14 Uhr sei die Hundehalterin von der Seniorin auf einen ihrer beiden Vierbeiner angesprochen worden, der dort gerade sein großes Geschäft verrichtet hatte.

"Offenbar darüber verärgert, versuchte die Besitzerin zunächst ihre beiden Hunde auf die Frau zu hetzen", sagte Polizeisprecherin Astrid Kuchta.

Mit ihrer Handtasche schlug die Unbekannte danach mehrfach auf die 87-Jährige ein und bespuckte sie auch. Kuchta: "Passanten eilten ihr sodann zu Hilfe und hielten die Frau von weiteren Tätlichkeiten ab."

Jetzt sucht die Polizei mit folgender Beschreibung nach der Angreiferin: