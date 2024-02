Forschungs-Zentrum in Mitteldeutschland: "Silicon Valley der Chemie"

Die chemische Industrie in Deutschland muss sich transformieren. Weg von Öl und Gas, hin zu neuen Grundstoffen. Grundlagen sollen aus Sachsen und Sachsen-Anhalt kommen. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa

Man müsse die chemische Industrie komplett neu denken, sagte der Gründungsdirektor des Forschungsinstituts, Peter Seeberger (58) am Mittwoch in Merseburg. Während die Chemie in früheren Jahren erst auf Kohle, dann auf Erdöl und Erdgas gesetzt habe, müsse sie in Zukunft auf andere Stoffe setzen. Es gehe um eine Kreislaufwirtschaft und Recycling.



Das neue Zentrum für die Transformation der Chemie wird mit mehr als einer Milliarde Euro aus Bundesmitteln gefördert. Mit den Geldern soll der Strukturwandel in der bisherigen Kohleregion zwischen Sachsen und Sachsen-Anhalt unterstützt werden. Für die Errichtung des CTC stellt der Bund insgesamt rund 1,22 Milliarden Euro zur Verfügung.

Bei dem Standort in Sachsen-Anhalt habe man sich bewusst für Merseburg entschieden, erklärte Umwelt- und Hochschulminister Armin Willingmann (61, SPD).

Die Region rund um Merseburg zähle weltweit zu den attraktivsten Standorten für die chemische Industrie. "Sie hat eine große Vergangenheit, sie hat aber auch eine großartige Zukunft."