Frau rennt auf Straße und versucht, Autos zu stoppen: Wurde sie Opfer einer Straftat?

Den Angaben des Polizeireviers in Anhalt-Bitterfeld nach hatten mehrere Zeugen am 22. Juni 2024 gegen 1 Uhr die Polizei alarmiert, weil eine Frau auf der B6 in Richtung Köthen in Höhe des Abzweigs Großpaschleben mehrfach auf die Straße gerannt war.

Die 33-Jährige hatte versucht, die vorbeifahrenden Autos anzuhalten - beinahe war es in einigen Fällen zur Kollision gekommen. Eine alarmierte Polizeistreife eilte zur Stelle. Den Angaben der Frau nach soll diese Opfer einer Straftat geworden sein, weswegen nun ermittelt wird.

Um den Sachverhalt aufzuklären, bittet die Polizei die Bevölkerung um Hinweise zum Geschehen des 22. Juni.

Die Frau war in dieser Nacht mit einem kurzen schwarzen Kleid, schwarzen Absatzschuhen und einer beigefarbenen Jacke bekleidet. In ihrer Nähe soll sich ein unbekannter Mann aufgehalten haben.