Füllstand der Talsperren: So steht es um die Wasserknappheit in Sachsen-Anhalt!

Oberharz - An den heißen Mittagsstunden der vergangenen Tage haben sicher einige Sachsen-Anhalter nur durch ausreichend Wasser einen kühlen Kopf bewahrt. An dieser Stelle gibt es keinen Grund zur Sorge: Im Bundesland droht keine Knappheit!

Selbst in den trockeneren Jahren seien die Füllstände aller Talsperren gut gewesen. Über die Trinkwasserversorgung müsse man sich in Sachsen-Anhalt also keine Sorgen machen, so Henning.