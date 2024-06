Gefährliche Abfälle in der Altmark: Was wird aus der Giftschlammgrube Brüchau?

Es wurde noch keine Lösung für den Verbleib der Giftschlammgrube Brüchau gefunden. (Archivfoto) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa

Es seien verschiedene Ebenen an dem Verfahren beteiligt und aktuell sei es Aufgabe des Unternehmens, weitere Unterlagen vorzulegen, um eine Lösung prüfen zu können, erklärte Wirtschaftsminister Sven Schulze (44, CDU) am Freitag.

"Ich kann den Menschen sagen, dass wir alles daran setzen, eine schnellstmögliche Lösung zu finden." Allerdings liefen derzeit auch noch mehrere rechtliche Auseinandersetzungen.

Am Dienstag hatte eine Bürgerinitiative aus der Altmark am Rande einer Landtagssitzung erneut die sofortige Räumung der Grube gefordert. Die Grube bei Brüchau (Sachsen-Anhalt) existierte schon in der DDR.

Dort wurden unter anderem metallisches Quecksilber und andere Giftstoffe gelagert. Im Juni 2020 hatte der Landtag einstimmig beschlossen, dass die Grube ausgebaggert werden soll.

Vor kurzem teilte der jetzige Betreiber, das Unternehmen Neptune Energy, mit, alternativ die Grube abdecken und einkapseln zu wollen, um das Grundwasser zu schützen.