Giftschlammgrube in der Altmark: Initiative fordert sofortigen Aushub

Magdeburg/Kalbe (Milde) - Seit Jahren ist die Giftschlammgrube Brüchau (Altmarkkreis Salzwedel) in Sachsen-Anhalt immer wieder Thema in der Politik . Nun beschäftigte sich der Landtag erneut damit - und wird dies auch weiterhin tun.

Auf dem Gelände der alten Grube wurden unter anderem metallisches Quecksilber und andere Giftstoffe gelagert. (Archivbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa

Die Bürgerinitiative Saubere Umwelt und Energie Altmark drängt weiter auf eine vollständige Auskofferung der Giftschlammgrube Brüchau.

"Die Räumung der Grube sollte sofort beginnen", sagte Christfried Lenz (79) von der Bürgerinitiative am Dienstag in Magdeburg am Rande der Landtagssitzung.

Im Parlament debattierten die Abgeordneten erneut über die seit Jahren bekannte Problematik. Die Grube existierte schon in der DDR.

Dort wurden unter anderem metallisches Quecksilber und andere Giftstoffe gelagert. Ein Gutachten ergab, dass die Grube undicht ist und die Gefahr besteht, dass Giftstoffe ins Grundwasser sickern.

Im Juni 2020 beschloss der Landtag einstimmig, dass die Grube ausgebaggert werden soll. Das Landesamt für Geologie und Bergwesen (LAGB) hat die Auskofferung und den Abtransport der Altabfälle angeordnet.

Gegen diese Anordnung geht das Bergbauunternehmen gerichtlich vor.