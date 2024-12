Gnade zu Weihnachten: So viele Knackis kommen früher frei

Magdeburg - In diesem Jahr haben in Sachsen-Anhalt bislang 19 Gefangene von der sogenannten Weihnachtsamnestie profitiert. Damit seien mit Stichtag 4. Dezember genau 177 Hafttage nicht vollstreckt worden.

Die sogenannte Weihnachtsamnestie gibt es in vielen Bundesländern. In Berlin etwa kommen in diesem Jahr fast 100 Häftlinge früher frei, in Nordrhein-Westfalen sind es rund 250, in Mecklenburg-Vorpommern knapp 20, im kleinen Saarland 2.

2023 durften nach damaligen Zahlen bis Mitte Dezember bundesweit rund 1000 Straftäter das Gefängnis vorzeitig entlassen. Bayern begnadigt prinzipiell nie zum Jahresende.