Häftling tötet Ehefrau bei Gefängnis-Besuch: Tod durch Sex oder Drogen?

Die Frau sei nach einem Besuch am Donnerstagnachmittag tot aufgefunden worden. (Symbolbild)

Die 35 Jahre alte Frau sei nach einem Besuch am Donnerstagnachmittag tot aufgefunden worden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Gegen den 37-Jährigen bestehe der Anfangsverdacht eines Tötungsdelikts, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Wie die Volksstimme erfahren haben will, konnten bei der ersten Leichenschau leichte Würgemale am Hals der Toten ausgemacht werden, die wohl beim Sex in einer Spezialzelle entstanden seien. Ausschlaggebend für den Tod sollen sie aber nicht sein.

Eine weitere Theorie sei, dass der Tod der 35-Jährigen mit dem Schmuggeln von Drogen zusammenhängen könnte. Gefängnis-Besucher führen sich die Sachen meist oral - in Form von Kondomen - ein. Platzt oder reißt dieses kann es zu Vergiftungen führen.