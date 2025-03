20.03.2025 09:58 715 Bombendrohung! Grundschule muss evakuiert werden

An der Karl-Friedrich-Friesen-Grundschule in Halle hat es am Morgen eine Bombendrohung gegeben.

Von Elisa Bigdon Halle (Saale) - An der Karl-Friedrich-Friesen-Grundschule in Halle hat es am Morgen gegen 7 Uhr eine Bombendrohung gegeben. Die Karl-Friedrich-Friesen-Grundschule (unten rechts) in der Friesenstraße wurde am Donnerstag evakuiert. © IMAGO/dts Nachrichtenagentur Das Gebäude sei evakuiert worden, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Die Kinder seien sicher im benachbarten Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasium untergebracht worden. Im gleichen Zug wurde der Schulbetrieb vorübergehend eingestellt. Die Eltern wurden gebeten, ihre Kinder abzuholen. Aktuell wird die Grundschule von der Polizei mit Unterstützung von Spürhunden durchsucht.

