Junger Mann schlägt 65-Jährigen brutal an Haltestelle nieder: "Sind schockiert über Rohheit der Tat!"

Halle (Saale) - Ende März schockte ein brutaler Angriff an einer Straßenbahnhaltestelle die Einsatzkräfte in Halle an der Saale . Fieberhaft wird nun nach dem jungen Täter gefahndet.

Mit einem solchen Teleskopschlagstock wurde der 65-Jährige attackiert (Symbolbild). © 123RF/janprchal

Die MDR-Serie "Kripo Live" berichtete am Sonntag von dem Vorfall am Morgen des 31. März 2023. Ein 65-jähriger Mann war an jenem Tag kurz vor 7 Uhr an der Haltestelle "Wörmlitz" in die Tram der Linie 1 Richtung Innenstadt eingestiegen, wenig später betrat auch ein junger Mann mit rot-schwarzer Jacke denselben Waggon.

Die Bahn war an jenem Morgen voll, die Fahrgäste standen dicht gedrängt. Aus bisher ungeklärter Ursache pöbelte der junge Mann den 65-Jährigen an und forderte ihn auf, Platz zu machen.

"Ich verneinte. Er sagte: 'Wir gehen nach draußen und klären das dort'. Ich fragte ihn, was er denn wolle und dass er mich in Ruhe lassen sollte", erinnerte sich der ältere Herr gegenüber "Kripo Live".

Als die Bahn sich leerte, ging der junge Mann in den vorderen Teil des Wagens, behielt sein Opfer jedoch im Blick.

Vier Stationen später stieg der 65-Jährige an der Haltestelle "Böllberger Weg" aus - sein Kontrahent folgte ihm und schlug ihm schließlich von hinten zweimal mit einem Teleskopschlagstock gegen den Kopf!