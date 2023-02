15.02.2023 11:41 1.358 Polizei-Großeinsatz in Köthen! 12-Jähriger läuft mit Messer durch Förderschule

Die Polizei musste am Mittwochmorgen zu einer Bedrohungslage an eine Schule in Köthen (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) anrücken.

Von Janina Papst

Köthen (Anhalt) - Die Polizei musste am Mittwochmorgen zu einer Schule in Köthen (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) anrücken. Am Mittwochmorgen fand an der Förderschule Angelika Hartmann in Köthen ein Polizei-Großeinsatz statt. © Christian Modla/dpa Wie Polizeisprecher Johannes Braun berichtete, wurden die Einsatzkräfte in den Morgenstunden wegen einer "Bedrohungslage" zur Förderschule Angelika Hartmann in die Goethestraße gerufen. Nach ersten Erkenntnissen hatte die Schulleitung Alarm geschlagen, nachdem ein zwölfjähriger Schüler mit einem Messer durch die Flure gelaufen war. "Der mutmaßliche Täter konnte zeitnah durch die Polizei gestellt und festgenommen werden", konnte der Sprecher Entwarnung geben. Auch die Waffe wurde sichergestellt. Der Junge befindet sich inzwischen in medizinischer Behandlung. Sachsen-Anhalt Mehrere Polizisten in Sachsen-Anhalt suspendiert: Gewaltverherrlichende Nachrichten auf Handys entdeckt Bei den Vorkommnissen wurde glücklicherweise niemand verletzt. Motive und Hintergründe der Tat sind bisher unklar, die Ermittlungen laufen. Dort soll ein Zwölfjähriger mit einem Messer durch die Schule gelaufen sein – die Beamten nahmen ihn fest. © Christian Modla/dpa Originalmeldung von 10.55 Uhr; aktualisiert um 11.40 Uhr und 12.40 Uhr

Titelfoto: Christian Modla/dpa