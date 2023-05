Kostenfreie Binden und Tampons sind in Sachsen-Anhalt nicht üblich, das soll sich ändern

Magdeburg - Jede Frau dürfte schon einmal von der Periode überrascht worden sein. Immer mehr Stimmen setzen sich für kostenfreie Binden und Tampons in Toilettenräumen ein. Aber wie sieht es in der Praxis aus?

Kostenlose Tampons und Binden gibt es in Sachsen-Anhalt nur selten, doch das soll sich jetzt ändern. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Dass Frauen und Mädchen kostenlose Menstruationsartikel in Toilettenräumen genauso vorfinden wie Toilettenpapier, ist in Sachsen-Anhalt bislang an wenigen Orten selbstverständlich.

Es gibt Vorreiter wie die Hochschule Merseburg, die schon 2020 ein Pilotprojekt startete und gute Erfahrungen machte. In Magdeburg ergab ein Pilotprojekt an 15 ausgewählten Schulen eine durchwachsene Bilanz. Und in Halle stoppte das Landesverwaltungsamt ein solches Vorhaben mit Blick auf die Kosten vor einem Jahr.

Dabei boomt das Thema an vielen Schulen, Hochschulen, in Unternehmen und Verwaltungen - das stellt jedenfalls das Magdeburger Start-Up Periodically fest. Es vertreibt seit rund zwei Jahren Spender für Tampons und Binden. Die Edelstahlboxen, in die 140 Tampons und 50 Binden passen, werden in den Toilettenräumen aufgehängt wie die Spender für Papierhandtücher.

Die Nachfrage nach den Spendern steige exponentiell, sagt Periodically-Gründerin Katharina Weißig. Die 24-Jährige und Co-Gründer Corvin Groß studieren Medizin in Magdeburg. Inzwischen haben sie laut Weißig acht Angestellte.