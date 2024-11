27.11.2024 14:27 Kursierten JVA-Pläne unter den Häftlingen? Ministerin spricht in vertraulicher Sitzung!

Hatten in Sachsen-Anhalts größtem Gefängnis in Burg Gefangene Einblick in Lagepläne? Landtagsabgeordnete fordern Aufklärung.

Von Dörthe Hein Magdeburg - Justizministerin Franziska Weidinger (48, CDU) hat den Rechtsausschuss des Landtags in einer vertraulichen Sitzung über die angeblich in die Hände von Gefangenen geratenen detaillierten Lagepläne des Gefängnisses Burg informiert. In einer vertraulichen Sitzung meldete sich nun Justizministerin Franziska Weidinger (48, CDU) zu dem Fall zu Wort. (Archivbild) © Jens Wolf dpa/lah Sie bestand darauf, dass die Öffentlichkeit ausgeschlossen wird, eine Mehrheit des Ausschusses stimmte dem zu. Die Ministerin sagte, es gebe ein laufendes staatsanwaltschaftliches Ermittlungsverfahren, zudem seien Personalfragen und Sicherungsanforderungen in Justizvollzugseinrichtungen berührt. Zuvor sagte sie, die Hinweise auf den unbefugten Besitz sicherheitsrelevanter Unterlagen zur Justizvollzugsanstalt (JVA) Burg seien über eine Presseanfrage der "taz" am 19. November im Ministerium eingegangen. Sachsen-Anhalt Mega-Panne in Strafanstalt? Insassen sollen an Gebäudepläne gelangt sein Die Zeitung berichtete, dass detaillierte Lagepläne aller Etagen in die Hände von Gefangenen geraten sein sollen. In dem elfseitigen Dokument seien etwa Installationskanäle, Schlüssel- und Saferaum sowie die Orte verzeichnet, wo Waffen und Munition gelagert sind. Das Ministerium leitete Untersuchungen ein, die Staatsanwaltschaft Stendal ermittelt wegen Geheimnisverrats gegen Unbekannt. Zugleich wurde die Gefängnisleitung in Burg vorläufig vom Dienst freigestellt. Inzwischen gibt es eine neue kommissarische Leitung. Einschätzung der Grünen zur JVA Burg Insassen der JVA sollen an detaillierte Gebäudepläne gelangt sein. (Archivbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa Nach der vertraulichen Sitzung sagte der Grünen-Abgeordnete Sebastian Striegel (43): "Es ist einer der schwerwiegendsten, wenn nicht der schwerwiegendste Sicherheitsvorfall in Gefängnissen in Sachsen-Anhalt." Sein Eindruck sei, dass die Landesregierung an umfassender Aufklärung interessiert ist. "Sie hat heute sehr umfassend berichtet. Gleichzeitig ist klar: Wir haben immer noch Zwischenstände und es braucht abschließende Erkenntnisse. Wir müssen wissen: Was ist tatsächlich passiert, wo sind diese Unterlagen verloren gegangen, unbefugt in Umlauf gebracht worden, wer hatte Zugriff darauf und welche gegebenenfalls auch weiteren sicherheitsrelevanten Bewertungen ergeben sich daraus?" Sachsen-Anhalt Nach Mega-Panne in Gefängnis: Abgeordneter fordert Aufklärung! Der Ausschuss hat das Thema wieder auf die Tagesordnung seiner nächsten Sitzung am 8. Januar gesetzt. Die JVA Burg ist ein Hochsicherheitsgefängnis. Sie verfügt über insgesamt 637 Haftplätze im geschlossenen Vollzug. 18 Haftplätze sind für die Sicherungsverwahrung vorgesehen.

Titelfoto: Jens Wolf dpa/lah