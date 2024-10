Lange überfällig: So geht es mit der Digitalisierung in Sachsen-Anhalts Justiz weiter

Justizministerin Franziska Weidinger (47, CDU) will die Digitalisierung von Sachsen-Anhalts Justiz weiter vorantreiben. © Jan Woitas/dpa

Unabhängig vom IT-Dienstleister des Landes, Dataport, plane das Justizministerium einen Teil der Servertechnik, Software, Hardware und Wartung übergangsweise selbst in die Hand zu nehmen, kündigte Justizministerin Franziska Weidinger (47, CDU) an.

Ziel sei, Richtern, Staatsanwälten und weiteren Mitarbeitern der Justiz zeitgemäßes mobiles Arbeiten zu ermöglichen und zugleich den Weg zur E-Akte bei Gerichten und Staatsanwaltschaften zu bereiten.

Bislang könnten das technisch bedingt nur wenige der rund 3.500 Beschäftigten bei Gerichten und Staatsanwaltschaften.

Der Rechenstandort Barby solle so erweitert werden, dass er die Vielzahl an lokalen Servern in den Gerichtsstandorten und Staatsanwaltschaften ablöse.