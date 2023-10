Linksextreme in Magdeburg an Seite der Palästinenser

Magdeburg/Halle (Saale) - Wie reagieren bestimmte Gruppen in Sachsen-Anhalt auf die Aufrufe der Hamas, gegen Israel vorzugehen? Die Behörden haben dazu erste Erkenntnisse.

In Halle (Saale) herrscht unter den Linksextremen eine solidarische Haltung gegenüber dem Staat Israel. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Nach Einschätzung des Innenministeriums hat die linksextremistische Szene in Sachsen-Anhalt geteilt auf den Terrorangriff der Hamas auf Israel reagiert.

"Während in Halle (Saale) unter den linksextremistischen Gruppen eine mit dem Staat Israel weitgehend solidarische Haltung vorherrschend ist, stehen die antiimperialistischen Gruppen der linksextremistischen Szene in Magdeburg unumwunden an der Seite der palästinensischen Bevölkerung", teilte die Behörde von Innenministerin Tamara Zieschang (53, CDU) auf Anfrage mit.

Die Entwicklung werde stetig analysiert.

Terroristen hatten am Samstag im Auftrag der im Gazastreifen herrschenden Hamas ein Massaker unter israelischen Zivilisten angerichtet.

Mindestens 1200 Menschen starben.