LOTTO vergibt 1,111 Millionen Euro an 32 Projekte in Sachsen-Anhalt!

Magdeburg - Der LOTTO -Aufsichtsrat vergibt 1,111 Millionen Euro Fördermittel an 32 gemeinnützige Vorhaben in Sachsen-Anhalt . Rund die Hälfte kommt dem Kulturbereich des Bundeslandes zugute!

Die finanziellen Mittel stammen aus Spieleinnahmen. (Symbolbild) © andreypopov/123RF

Wie die Lotto-Toto GmbH mitteilte, geht die Unterstützung nicht nur an fördererfahrene Projekte, sondern ebenfalls an Förder-Neulinge wie die Kirche in Schartau oder die Friedrich-Nietzsche-Stiftung in Naumburg.

Finanziert wird das Ganze aus Spieleinnahmen. Laut dem Unternehmen gehen von jedem Euro, welcher für ein LOTTO-Produkt in Sachsen-Anhalt ausgegeben wird, 20 Cent an gemeinnützige Vorhaben.

Neben dem Kulturbereich (522.000 Euro) fließen die Fördermittel ebenfalls in Sportprojekte (289.000 Euro), den sozialen Bereich (28.000 Euro), Umwelt (89.000 Euro) und in die kirchliche Denkmalpflege (183.000 Euro).