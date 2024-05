Edeka-Neubau mitten im Park? Besorgte Bürger leisten Widerstand

Lützen - " Kein Supermarkt im kleinen Park!" – unter diesem Motto tanzten am Dienstagabend noch vor dem traditionellen Tanz in den Mai besorgte Bürgerinnen und Bürger auf dem Lützener Marktplatz (Burgenlandkreis) zu einer Demo an. Der Grund: Eine Stunde später sollte im Rathaus der Stadtrat in Sachen Supermarkt-Neubau auf dem alten Friedhof zusammenkommen.

Dieser heutige Park und frühere Friedhof soll einem Edeka-Supermarkt weichen. (Archivbild) © Anke Brod

Nachdem die Geschäftsführung des bisherigen Edeka-Marktes an der Gustav-Adolf-Straße im Norden der Stadt vor gut zwei Jahren räumliche Erweiterungspläne angekündigt hatte, kam den Beteiligten dafür schnell das Areal der einstigen Grabstätte in der Schloßstraße in den Sinn.

Jene Fläche ist zwar längst ein kleiner Park, doch unter Bäumen und Gras ruhen noch altehrwürdige Gebeine. Einem entsprechenden Bebauungsplan-Entwurf hatte der Lützner Stadtrat seinerzeit bereits zugestimmt.

Seither regt sich in der Bürgerschaft allerdings massiver Widerstand gegen diese Pläne.

"Unserem Antrag auf Bürgerbefragung wurde am Dienstagabend einstimmig stattgegeben", freute sich daher am Mittwoch Stadträtin Dorothee Berthold (69, parteilos in der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen). Damit solle der Willen der Bevölkerung zur Versiegelung der kleinen Parkfläche ergründet werden, sagte sie zu TAG24.

Allerdings habe die Ratsversammlung im gleichen Atemzug auch die öffentliche Auslegung des Edeka-Bebauungsplans für das Parkgelände beschlossen, so der Wermutstropfen.