16.07.2024 15:10 Männer prügeln sich vor Steintor, dann zückt einer von ihnen ein Messer

In Halle an der Saale kam es am Montag zu einer Prügelei, die die Polizei auf den Plan rief.

Von Anna Gumbert

Halle (Saale) - Am Montagabend ist eine Prügelei vor dem Steintor in Halle an der Saale eskaliert. Die Polizei wurde am Montag zum Steintor alarmiert und trennte die Streithähne. (Symbolbild) © Bildmontage: Paul Zinken/dpa, Swen Pförtner/dpa Den Angaben des Polizeireviers in Halle (Saale) nach waren ein 32-Jähriger, ein 62-Jähriger und weitere Beteiligte gegen 23.30 Uhr im Bereich des Steintor-Platzes in Streit geraten. Der jüngere Streithahn schlug dort mit seinen Fäusten auf den Kopf des Älteren ein, der daraufhin ein Messer zog und seinen Kontrahenten damit bedrohte. Die herbeigerufene Polizei konnte beide Männer noch vor Ort feststellen. Nach den ersten polizeilichen Maßnahmen wurde das Messer sichergestellt und beide erhielten eine Gefährderansprache. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.

