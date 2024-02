Mann schießt mit Gewehr von Neubaublock-Balkon: Polizei sperrt Tatort

Die Polizei sperrte den Parkplatz ab und forderten den 27-Jährigen zur Herausgabe seiner Waffe auf. (Symbolbild) © Montage: 5vision Media/dpa, Monika Skolimowska/dpa, Jonas Walzberg/dpa

Nach Angaben der Polizeiinspektion Halle hatten Anwohner am Samstagabend gegen 19.30 Uhr den Notruf gewählt: Diese hatten beobachtet, wie ein Mann vom Balkon einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Sonnenweg in Eisleben mit einer Waffe in Richtung eines Parkplatzes schoss.

Die Einsatzkräfte eilten zur Stelle und sperrten das Umfeld des Tatorts ab. Nach einiger Zeit öffnete der 27-jährige Bewohner der entsprechenden Wohnung seine Tür und übergab den Polizeibeamten ein Luftgewehr, welches sichergestellt wurde.