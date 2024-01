Mehr Arbeitslose in Sachsen-Anhalt: Dezember-Quote mit Anstieg

Halle (Saale) - Ob Bauindustrie oder auch Landwirtschaft: Im Winter geht der Arbeitsbedarf in Außenberufen regelmäßig zurück. Das zeigt sich auch in den Arbeitslosenzahlen Sachsen-Anhalts .

Von November auf Dezember mussten sich mehr Menschen in Sachsen-Anhalt arbeitslos melden. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Saisontypische Entwicklung am Arbeitsmarkt: In Sachsen-Anhalt ist die Arbeitslosenquote im Dezember auf 7,5 Prozent gestiegen. 82.400 Menschen waren zum Stichtag 13. Dezember ohne Arbeit, wie die Regionaldirektion der Arbeitsagentur am Mittwoch mitteilte.

Das seien rund 2000 mehr Arbeitslose als im November. Damals betrug die Arbeitslosenquote 7,3 Prozent.

Verglichen mit den anderen Bundesländern lag die Quote Ende 2023 in Sachsen-Anhalt unter der von Bremen, Berlin, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern.

Auch deutschlandweit stieg die Zahl der Arbeitslosen im Dezember im Vergleich zum November um 31.000 auf 2,637 Millionen Menschen.

Damit erhöhte sich die Arbeitslosenquote um 0,1 Punkte auf 5,7 Prozent.