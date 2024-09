Mittelalterliches Boot von Archäologen im Arendsee gesichert

Arendsee - Das Prahmboot im Arendsee ( Altmarkkreis Salzwedel ) ist ein seltener Fund. Mit aufwendiger Technik ist das Schiff jetzt am Seegrund gesichert worden. Für 2025 ist eine Hebung geplant - ein aufwendiges Unterfangen.

"Das wird das erste schwimmende mittelalterliche Schiff in Deutschland", sagte Archäologe Thomas. So eine Aktion habe es bislang noch nicht gegeben.

Für eine umfangreiche Dokumentation wird das Schiff Ende April 2025 komplett an die Wasseroberfläche gezogen und auf eine im See befindliche Plattform gesetzt.

Im Wasser mussten die Taucher bei null Sicht vorsichtig vorgehen. © Simon Kremer/dpa

Das Boot liegt in 35 Meter Tiefe, was die Unterwasserarbeiten extrem aufwendig und kompliziert gestaltete. Taucher hatten mit speziellen Seilwinden das Artefakt mehrere Zentimeter vom Seeboden gehoben und vier Saugschlitten darunter gezogen.

"Das bringt Mensch und Material an ihre Grenzen", betonte Thomas. "Die Taucher arbeiten unter psychisch absolut extremen Bedingungen."

In einer Tiefe von rund 35 Metern sei die Sicht gleich null. Jede Bewegung wirbele Sediment auf. Die Temperatur betrage in der Tiefe um fünf Grad Celsius, die Taucher nutzen spezielle Gasgemische, um möglichst lange an dem Prahm zu arbeiten.

Ziel der archäologischen Arbeiten war es, den Prahm ein wenig anzuheben, um ihn auf eine Bergung im kommenden Jahr vorzubereiten.

"Das Schiff steht fest auf einem Schienensystem und ist aufgebockt. Der Wasserdruck wirkt jetzt nicht mehr nur von oben, sondern gleichmäßig von allen Seiten", sagte Thomas. "Damit wird das Ganze entlastet, weil etwa 1000 Tonnen Wasserdruck weniger auf das Schiff einwirken."