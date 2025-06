Sachsen-Anhalt startet in die Sommerferien, doch der ADAC warnt

Magdeburg - Nach der Zeugnisausgabe beginnen am Freitag für rund 200.000 Schülerinnen und Schüler in Sachsen-Anhalt die Sommerferien.

In Sachsen-Anhalt beginnen am Freitag die Sommerferien. © Patrick Pleul/dpa

Sechs Wochen freie Zeit liegen vor ihnen. Für die einen geht es in den Urlaub, andere machen es sich in heimischen Gefilden schön, wieder andere nutzen die Ferien für ein Praktikum oder einen Ferienjob.

Schüler ab 15 Jahren, die in den Ferien ein Praktikum in einem Handwerksbetrieb oder in einem der grünen Berufe machen, können pro Woche eine Prämie von 120 Euro bekommen. Sachsen-Anhalt fördert so die freiwilligen Einblicke in mögliche künftige Berufsfelder.

Nicht nur Sachsen-Anhalt startet in die Sommerferien, sondern auch die benachbarten Bundesländer Sachsen und Thüringen.

Bundesweit erwartet der ADAC ein hohes Verkehrsaufkommen, vor allem auf den Fernstraßen zur Nord- und Ostsee sowie auf den Hauptachsen.