Osterfeuer in Sachsen-Anhalt: Das gilt es zu beachten

Magdeburg - Rund um die Osterfeiertage lodern in Sachsen-Anhalt vielerorts Osterfeuer – doch nicht überall ist das Abbrennen erlaubt.

So dürfe nur naturbelassenes, trockenes Holz verbrannt werden, erläuterte Dudek. Feuchtes Material könne starken Rauch verursachen.

Hier müsse zwischen öffentlichen und privaten Feuern unterschieden werden, sagte Christian Dudek von der Feuerwehr Magdeburg . Während Vereins- oder Gaststättenfeuer genehmigt werden müssen, gilt das für Gartenfeuer in der Regel nicht – bestimmte Vorgaben seien aber auch dort zu beachten.

In der Hansestadt Gardelegen und ihren Ortsteilen wurden sämtliche Osterfeuer aufgrund der Waldbrandgefahr abgesagt. (Symbolbild) © Andreas Arnold/dpa

Der Naturschutzbund Sachsen-Anhalt wies zudem darauf hin, dass Holzstapel häufig von Wildtieren wie Igeln, Amphibien oder Vögeln als Unterschlupf genutzt würden.

Aus diesem Grund solle das Brennmaterial erst kurz vor dem Anzünden aufgeschichtet werden.



Das Wetter im Land bleibt am Wochenende ein Unsicherheitsfaktor: Wegen der Waldbrandgefahrenstufe vier hat die Hansestadt Gardelegen (Altmarkkreis Salzwedel) sämtliche Osterfeuer untersagt, wie das Ordnungsamt am Montag mitteilte. Erlaubt seien nur Feuerschalen oder Kleinstfeuer.

In Magdeburg hingegen seien 23 öffentliche Osterfeuer genehmigt worden. Die Stadt kündigte an, die Feuerstellen vorab zu kontrollieren und an den Feiertagen verstärkt zu überwachen.

Wer ungeeignetes Material wie behandeltes Holz oder Gartenabfälle verbrenne, müsse mit einem Bußgeld rechnen.

Laut Deutschem Wetterdienst ist für den Karfreitag in Sachsen-Anhalt mit vielen Wolken und stellenweise leichtem Regen zu rechnen. Auch am Samstag könne es vereinzelt nass werden.

Der Wind bleibe meist schwach. Bei starkem Wind bestehe erhöhte Funkfluggefahr, warnt Dudek.