Pitbull mutmaßlich mehrere Tage in Garage eingesperrt: Polizei ermittelt

Osterwieck - Im Landkreis Harz ermittelt die Polizei gegen einen Mann, der seinen Hund mutmaßlich mehrere Tage in einer Garage zurückgelassen hatte.

Der Pitbull war Tage zuvor vermisst gemeldet worden. (Symbolbild) © 123rf, Robert Nieznanski

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war den Mitarbeitern des Ordnungsamts der Stadt Osterwieck gemeldet worden, dass sich ein vermisster Pitbull in einer Garage in der Florian-Geyer-Straße aufhält.

Nach Angaben der Justizbehörde könnte es sein, dass der Hund dort mehrere Tage angeleint untergebracht worden war.

Die Beamten ermitteln nun gegen einen 40-jährigen Mann wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ein. Ob es sich dabei um den Halter oder einen potenziellen Dieb handelt, ist nicht bekannt.