Pitbull greift Frau an und beißt ihr Oberlippe ab: So sieht sie heute aus

Brooklinn Khoury (23) wurde Ende 2020 von einem Hund angegriffen. Bei der Attacke wurde ihr die gesamte Oberlippe abgebissen. © Bildmontage Screenshot Instagram/Brooklinn Khoury

Ein Tag im November 2020 sollte das Leben von Brooklinn für immer verändern:

Völlig ahnungslos stand sie damals mit ihrer Cousine in der heimischen Küche, als sie plötzlich von einem Hund angegriffen wurde.

"Ich streichelte seinen Kopf, Sekunden später sprang er vom Boden auf und hing an meiner Oberlippe", erinnert sich die Kalifornierin.

Was dann folgte, hätte brutaler nicht sein können: Der achtjährige Pitbull verbiss sich nicht nur in der Lippe der Jugendlichen, sondern fing an, ihren Kopf mehrere Sekunden lang hin und her zu schütteln.

"Endlich habe ich ihn von mir wegbekommen und ich merkte es zunächst nicht, aber meine ganze Oberlippe war weg", so Brooklinn, die kurz vor dem Angriff angefangen hatte zu modeln, gegenüber DailyStar.

"Ich stand auf und schmeckte eine Menge Blut, es war überall."