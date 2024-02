Professor wegen antisemitischen Äußerungen entlassen: Zentralrat fordert Aufklärung

Josef Schuster (69), Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland. Nach der Entlassung von Professor Ghassan Hage hat der Zentralratspräsident Aufklärung in dem Fall gefordert. © Kay Nietfeld/dpa

Nachdem sich die Max-Planck-Gesellschaft wegen Antisemitismusvorwürfen von einem Gastprofessor getrennt hat, hat der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster (69), Aufklärung und Konsequenzen gefordert.

Es sei gut, dass sich die Gesellschaft einvernehmlich von dem Wissenschaftler Ghassan Hage getrennt habe, sagte Schuster am Donnerstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. "Mir reicht aber keine dünne Erklärung, sondern ich erwarte eine Aufklärung des Vorgangs und vor allem Vorkehrungen, dass diese Fälle in Zukunft nicht mehr auftreten." Zuvor hatten unter anderem die "Mitteldeutsche Zeitung" und der Mitteldeutsche Rundfunk berichtet.

Hage hatte seit April 2023 am Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung in Halle (Sachsen-Anhalt) gearbeitet. Er habe über soziale Medien mehrfach Ansichten verbreitet, die mit den Grundwerten der Gesellschaft unvereinbar seien, hieß es in einer Stellungnahme der Max-Planck-Gesellschaft. Diese hatte am Mittwoch mitgeteilt, dass sie sich von dem libanesisch-australischen Wissenschaftler trennt.

Die Entscheidung habe die Gesellschaft im Einvernehmen mit dem halleschen Institut getroffen.